В США впервые одобрили глюкометр для непрерывного измерения

Американские власти впервые одобрили использование глюкометра, который непрерывно измеряет уровень сахара в крови. Об этом сообщает издание Engadget.

Одобренный специалистами Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США монитор был произведен компанией Dexcom. Устройство имеет датчик для сбора информации, который прикрепляется к плечу пациента. Девайс измеряет уровень сахара в крови каждые 15 минут.

Создатели медицинского девайса позиционируют его как устройство для больных диабетом и тем, кто контролируют потребление сахара. Также гаджет назвали полезным прибором для людей, обладающих резистентностью к инсулину. Глюкометр Dexcom отпускается без рецепта.

В компании рассказали, что каждый датчик имеет патч для сбора данных. Его нужно менять каждые 15 дней. Стоимость комплекта для непрерывного измерения сахара в крови не раскрывается, но его создатели заявили, что аппарат смогут позволить себе многие пациенты.

В конце февраля представители FDA заявили, что на рынке нет смарт-часов с неинвазивным глюкометром. Американские власти пояснили, что не сертифицировали и не давали разрешений на выпуск носимых гаджетов с функциями забора крови без прокола кожи.