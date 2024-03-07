Ученые нашли объяснение закручиванию бумаги при печати

В Грацском техническом университете в Австрии попытались найти объяснение закручиванию бумаги при печати на струйном принтере. Проведя эксперимент, ученые пришли к выводу, что это происходит из-за растворителя, который содержится в чернилах и постепенно проникает на чистую сторону листа, передает журнал Materials & Design.

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Как отмечается, в отличие от воды, растворитель испаряется только при очень высоких температурах, поэтому в ходе эксперимента он постепенно перемещался с обработанной стороны бумаги на противоположную.

В результате на чистой стороне набухали целлюлозные волокна, и лист скручивался сильнее.

Процесс выглядел следующим образом: исследователи распылили на бумагу формата А4, которую обычно используют для печати, воду и чернила, состоящие из воды и растворителя (глицерина), после чего неделю наблюдали за тем, как меняется изгиб листов, с помощью лазерного сканера.

Бумага, которую обработали водой, перестала скручиваться через сутки. Листы, которые сбрызнули водно-глицериновой смесью, вели себя по-другому - их изгиб менялся на протяжении всей недели.