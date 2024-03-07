Apple разрабатывает ноутбук с огромным складным экраном

Примерно через три года Apple выпустит MacBook с 20-дюймовым складным экраном. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на заявление известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities Минга-Чи Куо.

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«Единственный складной продукт Apple с четким графиком разработки – это 20,3-дюймовый MacBook, который, как ожидается, поступит в массовое производство в 2027 году», — написал Куо в X (Twitter).

При этом инсайдер не сообщил никаких дополнительных подробностей об устройстве. Однако, как отметили в MacRumors, слова Куо также можно интерпретировать как то, что выпуск складного iPhone или iPad в ближайшие годы не предвидится.

Самый большой ноутбук, который в настоящее время продает Apple, – это 16-дюймовый MacBook Pro. Компания также когда-то предлагала 17-дюймовый MacBook Pro, однако был снят с производства еще в 2012 году.

Самыми новыми ноутбуками Apple на текущий момент являются 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air на чипе М3, которые были представлены 4 марта 2024 года.