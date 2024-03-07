В США обнародовали законопроект о запрете TikTok

Законодатели Палаты представителей США республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти обнародовали законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», направленный на запрет TikTok, пишет The Hill.

Отмечается, что помимо Китая, законопроект запретит доступ к магазинам приложений или услугам веб-хостинга в США для приложений, контролируемых ByteDance, включая TikTok.

По данным газеты, «иностранным противникам», подпадающим под действие законопроекта, относятся Россия, КНДР и Иран.

Исключение составят случаи, при которых приложение «разорвет связи с такими организациями, как ByteDance, которые находятся под контролем иностранного противника».

По словам председателя спецкомитета Палаты представителей Майка Галлахера, TikTok стоит порвать с Коммунистической партией Китая или потерять доступ к своим американским пользователям.

«Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиаплатформу в США», – сказал он.

Член Палаты представителей Элиз Стефаник назвала TikTok «вредоносной программой коммунистического Китая, которая отравляет умы нашего следующего поколения и дает КПК неограниченный доступ к огромным массивам данных американцев».

По данным телеканала CNBC, в случае, если законопроект будет принят, у китайской ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы продать TikTok, а хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придется прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance.

Напомним, в ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних. Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.