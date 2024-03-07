Астрономы увидели через космическую «лупу», как зарождалась Вселенная

Изучение скопления галактик Abell 2744, известного под названием Пандора в созвездии Скульптора в 4 млрд световых лет от Земли, позволило астрономам заглянуть во времена «детства» Вселенной, пишет LIFE.ru. Ученые выяснили, что совокупная гравитация скопившихся в Пандоре галактик создает эффект оптической «лупы», позволяющей рассмотреть чрезвычайно далекие и древние по космическим меркам объекты.

Как пишет издание, мощные источники фотонов, замеченные астрофизиками в скоплении Пандоры, действуют благодаря сильнейшему гравитационному полю скопившихся там галактик. В результате возник удивительный оптический эффект, названный гравитационной линзой, благодаря которому становятся видны галактики, находящиеся несоизмеримо дальше.

Через эту гравитационную «лупу» ученые увидели чрезвычайно далекие и тусклые карликовые галактики с очень высокой гравитационной плотностью, испускающие чрезвычайно мощное излучение. По мнению астрономов, возраст этих объектов приходится на «детство» Вселенной, и, видимо, подобные галактики своей энергией сделали космос таким, каким он является сегодня.

NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

Ранее ученые Парижского института астрофизики выяснили, что первыми источниками света во Вселенной стали вспышки карликовых галактик. Согласно их исследованию, ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, превращающие нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации.