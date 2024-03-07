У берегов Коста-Рики обнаружили новый вид морского червя

Новый вид морского червя обнаружили у побережья Коста-Рики. Ему присвоили научное название Pectinereis strickrotti.

© Мир 24

Червя нашли в зоне повышенных выбросов метана. Ученые считали, что это неблагоприятная среда для жизни, однако Pectinereis strickrotti стал уже 48-м новым видом, который обнаружили в том районе.

Глубоководные части Мирового океана остаются практически неизученными. К настоящему времени исследовано всего 5% океанских глубин и каталогизировано не более 10% населяющей их жизни.

Ученые из Института океанографии Скриппса (США) обследовали новый участок с помощью пилотируемого глубоководного аппарата. На глубине 1000 метров они обнаружили двух червей, которые плавали у самого дна.

В ходе следующего погружения ученые нашли уже шесть особей. Они провели фото- и видеосъемку и даже собрали образцы биологических тканей.

Исследования показали, что черви относятся к ранее неизвестному виду из семейства Nereididae (нереид). Они обладают сегментированным телом с ножкообразными придатками по бокам (параподиями) и скрытыми челюстями.

Pectinereis strickrotti оказался не похож на своих сородичей. Он предпочитает глубокие, а не мелкие воды, и дышит жабрами. Червь лишен зрения, так как обитает в полной темноте, но наделен чутким осязанием. Ученые пока не установили, чем питается это существо, и намерены проанализировать пищевую сеть, которая образуется в зоне просачивающегося метана, сообщает PLOS One.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид крупнейших в мире змей. Речь идет об анакондах.