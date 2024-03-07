Февраль 2024 года побил рекорд в истории наблюдений за климатом

Февраль этого года установил новый рекорд, средняя глобальная температура месяца поднялась на 1,77°C выше доиндустриального уровня и составила 13,54°C. Об этом со ссылкой на бюллетень Службы наблюдения ЕС за изменением климата Copernicus пишет CBS News.

© Unsplash

Самые высокие температуры в феврале, по данным Copernicus, наблюдались в течение первых двух недель месяца

«Среднесуточная глобальная температура за это время на 2°C превышала доиндустриальный средний показатель четыре дня подряд, с 8 по 11 февраля», - отметили ученые.

Также рекордно высокие температуры были отмечены на поверхности мирового океана, который поглощает 90% тепла Земли. В Copernicus зафиксировали, что средняя глобальная температура морской поверхности в феврале составила 21,06°C, что является «самым высоким показателем за все время наблюдений».

Климатологи связали рост температур с глобальным потеплением в сочетании с таким климатическим явлением как Эль-Ниньо в Тихом океане. Последний пик Эль-Ниньо пришелся на декабрь, и Всемирная метеорологическая организация назвала его «одним из пяти сильнейших за всю историю наблюдений».

«Сейчас Эль-Ниньо постепенно ослабевает, но, очевидно, продолжит оказывать влияние на глобальный климат в ближайшие месяцы», - заявила на брифинге представитель ВМО Клэр Нуллис.

Напомним, что летом 2022 года и 2023 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. Ученые предупредили, что глобальное потепление меняет привычный климатический уклад и связали аномальную жару со сменой ветров и температуры поверхности моря над тропической частью Тихого океана с холодного Ла-Нинья на теплое Эль-Ниньо.