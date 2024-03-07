Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел старейшую во Вселенной мертвую галактику

Астрономы описали старейшую мертвую галактику из всех известных. Ее удалось обнаружить с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

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Галактика внезапно и по неизвестной причине прекратила звездообразование, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет. Объекту присвоили название JADES-GS-z7-01-QU.

Ученые из Кембриджского университета пояснили, что галактикам нужен большой запас газа для формирования новых звезд. В ранней Вселенной газа и пыли было много, поэтому галактики быстро росли. Другие известные мертвые галактики прекратили звездообразование гораздо позже, чем JADES-GS-z7-01-QU – около 3 миллиардов лет после Большого Взрыва.

«Современные модели не могут объяснить, как новооткрытая галактика не только сформировалась менее чем за миллиард лет после Большого взрыва, но и так быстро закрыла свою фабрику звезд», – говорится в исследовании.

Исследования показали, что эта галактика является не только самой старой, но и самой легкой из объектов ранней Вселенной. Данные телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что галактика интенсивно формировала звезды где-то от 30 до 90 миллионов лет, а затем быстро погасла.

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Астрономы назвали несколько возможных причин. «Смерть» галактики могла быть связана с излучением черной дыры, которое вытолкнуло весь газ за ее пределы. По другой версии, галактика не смогла восполнять запасы газа, которые тратились на формирование новых звезд. Но эти теории еще предстоит подтвердить, сообщает Nature.

Ранее астрономы определили первый источник света во Вселенной. Это были карликовые галактики.