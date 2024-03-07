Температура Мирового океана достигла рекордно высокого уровня

Температура мирового океана в феврале достигла рекордно высокого уровня, достигнув средней глобальной температуры поверхности воды 21,06 градуса по Цельсию, сообщила в четверг Служба ЕС по изменению климата.

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Предыдущий рекорд, по данным службы, был достигнут в августе прошлого года, когда температура поверхности мирового океана равнялась 20,98 градусов.

Об этом пишет агентство Reuters, называя данные "тревожными".

Сообщается также о наблюдениях ученые, изучающих океан, которые предупредили, что в Южном полушарии происходит так называемое четвертое глобальное массовое обесцвечивание кораллов, вызванное потеплением воды.

Кораллы обесцвечиваются в результате теплового стресса, пишет агентство, вытесняя полезные водоросли, живущие в их тканях и оставляя бледный скелет. Это может привести к разрушению хрупких рифовых экосистем, когда береговые линии останутся незащищенными от эрозии и штормов, а рыболовство придет в упадок.