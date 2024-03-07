Маск планирует скрыть в соцсети Х лайки и репосты к публикациям

Владелец сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илон Маск рассказал, что его соцсеть намерена скрыть все лайки и репосты под публикациями, написало Reuters.

Агентство сообщает, что Илон Маск заявил в среду о желании "избавиться от показа количества лайков и репостов к каждому посту".

Но в то же время соцсеть стремится добавить функции по отправке платежей другим пользователям, сказал владелец.

Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции корпорации Morgan Stanley, добавив, что осталось несколько месяцев до получения лицензии на подобную деятельность в Нью-Йорке.