Новые вспышки на Солнце ожидаются в ближайшие дни

На Солнце могут произойти новые вспышки в ближайшие дни. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в четверг, 7 марта.

© shutterstock

— Вероятность крупных вспышек пока мала, так как область не достигла высшего уровня BETA-GAMMA-DELTA, а кроме того, на накопление энергии для таких взрывов требуется время. Предварительно, в течение 2–3 суток в области могут начаться заметные вспышки класса M – среднего уровня, — рассказал он.

При этом вспышки уровня Х могут сформироваться не раньше чем через неделю. Однако в прогнозах состояния геомагнитного поля на 8 и 9 марта уже появились первые признаки слабых возмущений, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Инженер Microsoft заявил об опасности ИИ компании

В конце февраля меньше чем за 12 часов на солнце произошли сразу две мощные вспышки класса Х. Это первый случай за последние семь лет, который говорит о мощной солнечной активности. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько опасно это явление для человека и к каким последствиям оно может привести.

В свою очередь врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», как подобные явления сказываются на здоровье человека.