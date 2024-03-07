Samsung оказался самым крупным покупателем процессоров MediaTek

MediaTek — тайваньский производитель чипов, который в 2023 году стал лидером по поставкам мобильных процессоров.

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Самым крупным покупателем MediaTek оказалась Samsung, на долю которого приходится 22% отгруженных чипов. Второе место по закупкам занимает Xiaomi (20%), а третье – Vivo.

Интересно, что Samsung сама производит процессоры Exynos, но, тем не менее, закупает большое количество чипов у MediaTek.

Это может быть связано с тем, что MediaTek предлагает более доступные по цене решения, а также с тем, что Exynos не всегда справляются с конкурентами по производительности.

Стоит отметить, что в целом рынок мобильных процессоров сейчас очень конкурентный. MediaTek удалось стать лидером благодаря тому, что компания предлагает широкий выбор чипов по разным ценам.