Созданный SpaceX производитель летающих автомобилей получил 3000 заказов

Американский стартап Alef Aeronautics, разрабатывающий летающие автомобили вертикального взлёта и посадки, и созданный при участии компании SpaceX, получил 2850 предварительных заказов.

Чтобы встать в очередь на ожидание футуристичного летающего электромобиля Alef Model A, нужно внести предоплату (депозит) в размере $150, а полная стоимость машины — $300 тысяч.

Об этом рассказал гендиректор компании Джим Духовный. По его словам, компания готова к работе, а общая сумма заказов составила $850 млн. Он также отметил, что $300 тысяч — высокая цена и объясняется тем, что компания Alef Aeronautics — всё ещё стартап и пока не имеет серьёзного заработка.