Утечка раскрыла характеристики мощного планшета от Vivo

Новая утечка, организованная инсайдером Digital Chat Station (DCS), раскрыла почти все характеристики Android-планшета Vivo Pad 3 Pro. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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По данным DCS, Vivo Pad 3 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 11 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. На передней панели устройство расположится 12,95-дюймовый ЖК-экран с разрешением 3K (3096 на 2064 пикселей) и частотой обновления до 144 Гц.

Планшет будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 9300. Кроме того, новинка получит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Скорее всего, устройство будет поставляться с OriginOS на базе для Android 14. Новая ОС должна обеспечить Vivo Pad 3 Pro бесшовной синхронизацией с другими устройствам компании.

Новинка получит две камеры: 13-мегапиксельную на тыльной стороне, и фронтальную с разрешением 8 МП.

В Китае новинка будет представлена в ближайшее время.