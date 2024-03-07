Программиста Google обвинили в краже технологий для китайских компаний

Гражданин Китая Линвэй Дин, проживающий в Калифорнии, арестован за кражу коммерческой тайны Google, связанной с искусственным интеллектом (ИИ). Его обвиняют в похищении технологий у корпорации для двух технологических компаний из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Согласно обвинительному заключению, 38-летний Дин перенёс данные, относящиеся к коммерческой тайне, и другую конфиденциальную информацию из сети Google в свой личный аккаунт. Программист скачал больше 500 файлов. Его арестовали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Дин начал работать в Google в 2019 году. Он занимался разработкой программного обеспечения, развёрнутого в центрах обработки данных для суперкомпьютеров. Дин имел доступ к конфиденциальной информации, касающейся аппаратной инфраструктуры, программной платформы, а также моделей искусственного интеллекта и приложений, которые они поддерживали.

Летом 2022 года Дину предложили должность технического директора в одной молодой китайской компании. Программист с октября 2022-го по март 2023 года был в КНР, где участвовал во встречах с инвесторами с целью привлечения капитала для новой фирмы.

В мае прошлого года Дин основал собственную технологическую компанию в сфере ИИ и машинного обучения и занял в ней пост гендиректора.

Ранее Google объединила свои ИИ-продукты под единым брендом Gemini и представила две модели искусственного интеллекта Gemma.