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Ученые создали чип, который ускорит развитие технологии 6G

Исследователи из Корнелльского университета создали полупроводниковый чип, который позволит устройствам становиться еще меньше и работать на более высоких частотах, необходимых для будущей технологии связи 6G.

Создан чип, который ускорит развитие технологии 6G
© globallookpress.com

Чтобы обеспечить более высокую пропускную способность на более высоких частотах, чип добавляет необходимую временную задержку, позволяя сигналам, отправленным через несколько массивов, выравниваться в одной точке в пространстве без разрушения.

Большинство современных беспроводных коммуникаций, таких как 5G, работают на частотах ниже 6 гигагерц (ГГц). Тем не менее, разработчики стремятся к созданию новой волны беспроводных связей 6G, использующей частоты выше 20 ГГц, где доступно большая полоса пропускания для передачи данных на более высоких скоростях. Ожидается, что 6G будет в 100 раз быстрее 5G.

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