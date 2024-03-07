Создан чип, который ускорит развитие технологии 6G

Исследователи из Корнелльского университета создали полупроводниковый чип, который позволит устройствам становиться еще меньше и работать на более высоких частотах, необходимых для будущей технологии связи 6G.

Чтобы обеспечить более высокую пропускную способность на более высоких частотах, чип добавляет необходимую временную задержку, позволяя сигналам, отправленным через несколько массивов, выравниваться в одной точке в пространстве без разрушения.

Большинство современных беспроводных коммуникаций, таких как 5G, работают на частотах ниже 6 гигагерц (ГГц). Тем не менее, разработчики стремятся к созданию новой волны беспроводных связей 6G, использующей частоты выше 20 ГГц, где доступно большая полоса пропускания для передачи данных на более высоких скоростях. Ожидается, что 6G будет в 100 раз быстрее 5G.