В США у побережья Массачусетса появился вымерший 200 лет назад вид кита

У побережья американского штата Массачусетс был замечен серый кит, что эксперты называют "невероятно редким событием". Считается, что этот вид вымер в Атлантическом океане более 200 лет назад.

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Ученые, которые находились с миссией примерно в 50 километрах к югу от города Нантакета, увидели, как кит неоднократно нырял и всплывал на поверхность, где, казалось, кормился. На протяжении 45 минут они делали фотографии, чтобы убедиться в том, что это редкий серый кит.

"Я не хотела говорить вслух, что это было, потому что это казалось безумием", - сказала Орла О'Брайен, научный сотрудник института Новой Англии.

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Ученые рассказали CBS News, что серых китов легко отличить от других видов, потому что у них нет спинного плавника, а также есть определенные особенности кожи и спинного горба. Хотя серых китов регулярно можно увидеть в северной части Тихого океана, они вымерли в Атлантическом океане в начале 19-го века.

По словам исследователей, за последние 15 лет было зарегистрировано пять наблюдений серых китов в водах Атлантического и Средиземного морей. Один из них произошел у побережья Флориды в декабре. Ученые полагают, что особь, замеченная в Массачусетсе, скорее всего, была тем же китом, которого видели во Флориде. Как отметили эксперты, из-за потепления Северо-Западного прохода, соединяющего Атлантический и Тихий океаны над Канадой, в последнее время оказался свободен ото льда, что позволило китам пройти через него.