Океанолог оценил прогнозы о затоплении восточного побережья США

Говорить о затоплении городов на восточном побережье Соединенных Штатов пока преждевременно, рассказал в интервью «Известиям» старший научный сотрудник кафедры океанологии Географического факультета МГУ Станислав Мысленков. Вместе с тем, добавил он, уровень воды в регионе действительно постепенно повышается.

Накануне в журнале PNAS Nexus был опубликован доклад ученых из Технологического института Вирджинии. Исследователи обнаружили, что некоторые крупные города США уходят под воду быстрее, чем считалось раньше.

Мысленков заметил, что специалисты исследовали данные за относительно небольшой промежуток времени. На основе полученных данных они предположили, добавил он, что уровень океана будет стабильно подниматься на 10 мм каждые десять лет, что в долгосрочной перспективе приведет к затоплению населенных пунктов.

Вместе с тем, подчеркнул ученый, для затопления городов требуется, чтобы уровень океана поднялся на 1-3 м. Кроме того, пояснил он, подобные процессы редко проходят линейно. Соответственно, «20 лет уровень воды может подниматься, потом 20 лет опускаться».