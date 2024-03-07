В Android закрыли две критические уязвимости

На этой неделе Google выпустила очередные патчи для Android, устраняющие в общей сложности 38 брешей. Две уязвимости, затрагивающие компонент System, получили статус критических.

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Последние проходят под идентификаторами CVE-2024-0039 и CVE-2024-23717. В первую очередь они опасны для пользователей Android 12, 12L, 13 и 14.

С помощью CVE-2024-0039 атакующие могут выполнить вредоносный код удалённо, а CVE-2024-23717 позволяет повысить права в операционной системе. В официальном уведомлении Google отмечает следующее:

«Наиболее опасная из устранённых уязвимостей находится в компоненте System. Она способна привести к удалённому выполнению кода без необходимости получать дополнительные права в системе».

Обе критические дыры разработчики устранили с выходом первой части мартовских обновлений Android — 2024-03-01 security patch level. Кроме них, в наборе заплатки ещё для 11 брешей.

Восемь уязвимостей содержатся в компоненте Framework, ещё три — в том же System. Все они получили высокую степень риска и могу привести к повышению прав, раскрытию информации и сбоям в работе (DoS).

Вторая часть набора патчей — 2024-03-05 security patch level — закрывает 25 брешей в компонентах AMLogic, Arm, MediaTek и Qualcomm.

Помимо этого, Google отчиталась в устранении более 50 уязвимостей в смартфонах Pixel.