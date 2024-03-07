Трафик перебитых в Красном море кабелей перенаправили через спутники

Спутники компании Intelsat обеспечили резервную связь для нескольких клиентов, которые передавали данные по перебитому кабелю в Красном море. Об этом изданию SpaceNews сообщил топ-менеджер оператора Рис Морган.

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По его словам, значительное замедление интернета наблюдается в Восточной Африке. Невысокая скорость передачи данных, согласно топ-менеджеру, оказывает негативное влияние на финансовое состояние компаний, задействованных в хранении критически важных данных, поскольку возникает потребность перенаправления трафика, содержащего конфиденциальные сведения, через менее безопасные страны.

Морган уверен, что произошедшее в Красном море показывает растущую потребность в создании гибридных систем подводных кабельных и спутниковых сетях. Руководитель подчеркнул, что подобные инциденты становятся «более злонамеренными, чем были раньше, и их количество определенно растет». Топ-менеджер отметил «дискуссии вокруг подводных лодок, находящихся возле кабелей и перехватывающих трафик».

По словам Моргана, пользователи подводного кабеля с уже установленными антеннами и другим оборудованием для подключения к резервной спутниковой сети могут восстановить связь в течение 15 минут.

Ранее базирующийся в Гонконге оператор связи HGC Global Communications Limited сообщил, что в Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе.