В интернет утекли цены и цвета нового смартфона Google

Google Pixel 8a выйдет в четырех цветах и станет самым дорогим смартфоном в истории серии. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на информацию портала Winfuture.de.

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По данным издания, Google Pixel 8a будет доступен в двух вариантах: со 128 ГБ и 256 ГБ. Pixel 7a со 128 ГБ встроенной памяти на момент запуска стоил €499 (примерно 49 тыс. руб. по курсу на 6 марта 2024 года). При этом Pixel 8a на 128 ГБ будет стоить €570 (около 56 тыс. руб.), а за версию на 256 ГБ вендор и вовсе попросит €630 (почти 62 тыс. руб.). Таким образом, модель 2024 года станет самой дорого в серии Pixel a.

Также сообщается, что Pixel 8a будет доступен в четырех цветах. К ним относятся «Обсидиан» (черный), «Фарфор» (белый), «Залив» (голубой) и «Мятный» (светло-зеленый). Предполагается, что выбор цветов будет зависеть от конфигурации смартфона.

Согласно предыдущим слухам, Google Pixel 8a может быть оснащен чипом Tensor G3. Существует вероятность, что это может быть упрощенная версия чипа, которая используется во флагманских телефонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Модель будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Что касается экрана, то новинку оснастят 6,1-дюймовой OLED-матрицей.

По данным GizmoChina, Pixel 8a появится в продаже в апреле или мае текущего года.