Планета размером с Сатурн открыта вблизи "второго Солнца"

Международная группа астрономов открыла ранее неизвестную экзопланету размером с Сатурн, которая вращается вокруг солнцеподобной звезды.

Как сообщает Phys.org, открытый инопланетный мир получил обозначение TOI-1135 b. По своим характеристикам он сопоставим с Сатурном из нашей Солнечной системы. Полностью с описанием этого мира можно ознакомиться в оригинальной научной статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Открытие было совершено при помощи данных космического корабля TESS, предназначенного для поиска экзопланет транзитным методом. В данном случае TESS зафиксировал транзитный сигнал (перекрывание света звезды от наблюдателя) на кривой блеска звезды TOI-1135. Открытие было внесено в каталог данных как претендент в экзопланеты. Затем группа астрономов во главе с Мануэлем Майоркином Диасом из испанского Университета Ла-Лагуна в рамках независимого исследования подтвердила существование этого мира.

Он вращается вокруг TOI-1135, молодой звезды солнечного типа, относящейся к спектральному классу G0. Она находится на расстоянии около 371 светового года от Земли. Идентифицировать планету удалось при помощи методов фотометрии и спектроскопии. Как пишут исследователи, инопланетный мир TOI-1135 b имеет радиус около 0,8 радиуса Юпитера и массу примерно 0,062 массы Юпитера.

Планета обращается вокруг своей звезды каждые 8,02 дня и находится на расстоянии 0,082 астрономических единицы от нее. Равновесная температура TOI-1135 b оценивается учеными примерно в 675-925 градусов Цельсия, то есть это очень жаркий мир.

В целом полученные результаты указывают на то, что TOI-1135 b представляет собой "раздутую экзопланету", близкую по размерам к Сатурну, однако менее массивную. Этот мир обладает атмосферой, но очень разреженной, вероятно, из-за мощного звездного излучения. Астрономы предполагают, что TOI-1135 b со временем может вообще потерять атмосферу, которая испаряется под воздействием лучей своего солнца.

Расчеты показали, что скорость потери атмосферной массы на этой планете очень высока, она оценивается примерно в 39 масс Земли за один миллиард лет. Это означает, что планета потеряет большую часть своей атмосферы уже через несколько сотен миллионов лет.

"Планеты-гиганты с массой меньше Сатурна подвержены потере всей или большей части своей атмосферы на ранних стадиях своего развития, если они получают достаточно радиации от родительской звезды. Это может произойти и в случае с TOI-1135 b", - объясняют авторы статьи. Кстати, родительская звезда TOI-1135 немного крупнее и массивнее Солнца, а ее светимость находится на уровне 1,7 солнечной светимости. Возраст звезды оценивается в диапазоне от 125 миллионов до 1 миллиарда лет.