Ученые выяснили, что слоны «по-человечески» хоронят детенышей

Исследователи из Индии пришли к выводу, что у азиатских слонов есть погребальные ритуалы для похорон слонят, напоминающие погребальные обряды людей. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Journal of Threatened Taxa.

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В исследовании, проведенном Парвином Касваном и Акашдипом Роем, отмечается, что азиатские слоны громко оплакивают и хоронят своих мертвых слонят. Ученые обнаружили пять захоронений слонят, сделанных взрослыми слонами в Западной Бенгалии в 2022-2023 годах. Известно, что в одном из случаев стадо громко ревело и трубило вокруг зарытого слоненка.

Четкие следы от 15 до 20 слонов были замечены вокруг мест захоронений и на земле, покрывающей тела слонят. Все эти слонята умерли от полиорганной недостаточности в возрасте от трех месяцев до года.

Слонята были похоронены в оросительных каналах на чайных плантациях, в сотнях метров от ближайших населенных пунктов.

Касван и Рой заявили, что слоны хоронят только детенышей, так как переместить и захоронить взрослых особей они не могут.

Авторы утверждают, что их исследование не выявило «прямого вмешательства человека» ни в один из пяти случаев похорон слонят.

Как отмечает ScienceAlert, слоны известны своим социальным и кооперативным поведением, но захоронение детенышей ранее лишь «кратко изучалось» у африканских слонов. Такое поведение оставалось неисследованным среди их более мелких азиатских собратьев.

Ранее уже было известно, что слоны и в Африке, и в Азии посещают трупы других слонов на разных стадиях разложения. Но в случае со слонятами из исследования Касвана и Роя стадо вело себя по-другому - оно покидало могилы в течение 40 минут после захоронения, а затем избегало возвращения в эти районы.

Азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения. Они включены в Красный список МСОП (Международный союз охраны природы) как уязвимый вид. Главные угрозы для азиатских слонов включают потерю мест обитаний из-за вырубки лесов и браконьерство. В дикой природе слоны могут прожить в среднем 60-70 лет.