Смартфон Samsung отправили в стратосферу ради красивых фотографий Земли
Samsung решила необычным способом продемонстрировать фотовозможности флагмана Galaxy S24 Ultra. Компания прикрепила смартфон к аэростату и подняла его в стратосферу, откуда на новинку было сделано множество снимков планеты Земля. Об этом сообщает издание 9to5Google.
Воздушный шар со смартфоном Samsung был поднят на высоту примерно 35,5 км. Далее он пролетел над Калифорнией, Лас-Вегасом, горным хребтом Сьерра-Невада и Гранд-Каньоном. Каждая область была сфотографирована с огромной высоты на Galaxy S24 Ultra.
Всего флагман Samsung провел в воздухе несколько дней и за это время сделал более 150 снимков. В рамках эксперимента использовались различные камеры смартфона: основной, телеобъективы и объектив со сверширокоугольной линзой.
Samsung Galaxy S24 Ultra был представлен 24 января 2024 года. Смартфон оборудован четырьмя камерами. В этот набор входят 200-мегапиксельный основной модуль, 10- и 50-мегапиксельные телеобъективы с трех- и пятикратным оптическим зумом соответственно, а также сверхширокоугольный модуль на 12 МП.