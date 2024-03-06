Смартфон Samsung отправили в стратосферу ради красивых фотографий Земли

Samsung решила необычным способом продемонстрировать фотовозможности флагмана Galaxy S24 Ultra. Компания прикрепила смартфон к аэростату и подняла его в стратосферу, откуда на новинку было сделано множество снимков планеты Земля. Об этом сообщает издание 9to5Google.

© Samsung

Воздушный шар со смартфоном Samsung был поднят на высоту примерно 35,5 км. Далее он пролетел над Калифорнией, Лас-Вегасом, горным хребтом Сьерра-Невада и Гранд-Каньоном. Каждая область была сфотографирована с огромной высоты на Galaxy S24 Ultra.

Всего флагман Samsung провел в воздухе несколько дней и за это время сделал более 150 снимков. В рамках эксперимента использовались различные камеры смартфона: основной, телеобъективы и объектив со сверширокоугольной линзой.

© Samsung

© Samsung

© Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra был представлен 24 января 2024 года. Смартфон оборудован четырьмя камерами. В этот набор входят 200-мегапиксельный основной модуль, 10- и 50-мегапиксельные телеобъективы с трех- и пятикратным оптическим зумом соответственно, а также сверхширокоугольный модуль на 12 МП.