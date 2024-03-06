Появилась информация о скором выходе нового гаджета Apple

Уже в этом месяце Apple представит новый стилус Apple Pencil. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Instant Digital из Weibo.

По данным Instant Digital, обновление будет крупным и достойным названия «Apple Pencil третьего поколения». Информацию о скором релизе устройства, подчеркивает MacRumors, подтверждает и недавнее заявление инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Какие именно функции получит Apple Pencil третьего поколения, не сообщается. В MacRumors, опираясь на предыдущие слухи, предполагают, что новинка получит сменные наконечники с магнитным креплением, сенсор для определения цвета реальных объектов, а также меньшие размеры и корпус с глянцевым покрытием.

Журналисты также подчеркнули, что информацию о скором релизе нового Apple Pencil косвенно подтверждают и слухи о скором выходе первого iPad Pro с OLED-экраном.

«Было бы логично представить вместе с ним новый Apple Pencil», – пишет MacRumors.

Кроме Apple Pencil СМИ также ждут скорого анонса новой подключаемой клавиатуры для iPad – Magic Keyboard.