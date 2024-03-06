Опубликован рейтинг лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года

Не знаете, какой iPhone выбрать? Не волнуйтесь, мы вам поможем!

© Ferra.ru

Специалисты TechRadar изучили рынок смартфонов Apple и составили рейтинг лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года:

Лучший из лучших: iPhone 15 Pro Max

Титановый корпус

Быстрый разъем USB-C

Продвинутая камера с пятикратным приближением

Лучший для большинства: iPhone 15 Pro

Все те же функции Pro Max, но в компактном корпусе

Идеально подходит для владельцев небольших ладоней

Цена/качество: iPhone 15

Мощный телефон Apple с флагманскими функциями

Лучший iPhone по соотношению цена/качество

Лучший бюджетный: iPhone 13

Выпущен в 2021 году, но по-прежнему актуален

Самый дешевый iPhone от Apple

Лучшая автономность: iPhone 15 Plus

Все преимущества iPhone 15, но с большим экраном

Рекордная автономность среди всех iPhone

Лучший «малыш»: iPhone SE (2022)