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Опубликован рейтинг самых лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года

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Опубликован рейтинг лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года
© Ferra.ru

Специалисты TechRadar изучили рынок смартфонов Apple и составили рейтинг лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года:

Лучший из лучших: iPhone 15 Pro Max

  • Титановый корпус
  • Быстрый разъем USB-C
  • Продвинутая камера с пятикратным приближением

Лучший для большинства: iPhone 15 Pro

  • Все те же функции Pro Max, но в компактном корпусе
  • Идеально подходит для владельцев небольших ладоней

Цена/качество: iPhone 15

  • Мощный телефон Apple с флагманскими функциями
  • Лучший iPhone по соотношению цена/качество

Лучший бюджетный: iPhone 13

  • Выпущен в 2021 году, но по-прежнему актуален
  • Самый дешевый iPhone от Apple

Лучшая автономность: iPhone 15 Plus

  • Все преимущества iPhone 15, но с большим экраном
  • Рекордная автономность среди всех iPhone

Лучший «малыш»: iPhone SE (2022)

  • 4.7-дюймовый экран
  • Единственный выбор для любителей компактных iPhone
  • Легкий, производительный и актуальный
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