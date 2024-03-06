Шведский гаджет для рыбаков поможет увеличить улов

Шведское устройство Probe создано для того, чтобы помочь рыбакам увеличить улов. Эта компактная водонепроницаемая разработка весом всего 7 грамм крепится к верхнему концу лески и следит за приманкой в воде, регистрируя глубину и условия, при которых рыба атакует.

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Изобретенный шведским рыбаком Кристером Читреусом, Probe в настоящее время является объектом краудфандинговой кампании на Kickstarter. Устройство измеряет 33 мм в длину и не привлекает внимание рыбы, обеспечивая точные измерения длины заброса, глубины воды, ее температуры и освещенности под водой.

Когда рыба атакует приманку, Probe регистрирует это событие вместе с глубиной и другими переменными. После поднятия устройства на поверхность оно передает записанные данные через Bluetooth на смартфон пользователя, где специальное приложение позволяет определить оптимальные параметры для следующих забросов.

Оценивая предыдущие данные о скорости и глубине, приложение предупреждает рыбака, когда приманка, вероятно, достигла целевой глубины, и можно начать подтягивать ее на поверхность. В случае успешной реализации проекта Probe обещает рыбакам более эффективные методы ловли.