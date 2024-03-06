OpenAI ответила на обвинения Илона Маска

Компания OpenAI (создатель ChatGPT) ответила на иск миллиардера Илона Маска, заявив, что в определенный момент он хотел «полного контроля» над компанией путем ее слияния с Tesla. Ответ Маску от лица соучредителей OpenAI опубликован на сайте компании.

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В OpenAI заявили, что отвергают «все претензии Илона». Компания представила контраргументы к его утверждениям, что OpenAI отказалась от своей первоначальной миссии как некоммерческой организации.

«Пока мы обсуждали коммерческую структуру для дальнейшего выполнения миссии, Илон хотел, чтобы мы либо слились с Tesla, либо чтобы он получил полный контроль», - подчеркивается в сообщении.

Соучредители OpenAI утверждают, что Маск хотел получить «большинство акций, первоначальный контроль над советом директоров и должность генерального директора».

В сообщении утверждается, что в феврале 2018 года Маск переслал OpenAI электронное письмо, в котором предлагал компании «привязаться к Tesla как к своей дойной корове», отметив, что это «совершенно правильно» и «Tesla - единственный путь, который позволит хотя бы надеяться на конкуренцию с Google».

«Мы не смогли договориться с Илоном о коммерческих условиях, потому что считали, что полный контроль над OpenAI противоречит миссии любого человека», - заявили они.

В марте 2024 года стало известно, что Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана. В своем иске Маск заявил , что OpenAI стала «фактической «дочкой» Microsoft с закрытым исходным кодом», ориентированной на зарабатывание денег, а не на благо человечества.

По мнению Маска, OpenAI отказалась от своей первоначальной некоммерческой миссии, которую он помогал финансировать. Маск считает это нарушением контракта.

В OpenAI отстаивают решение не открывать исходный код своей работы. По словам соучредителей компании, Маск знал, что миссия не подразумевает открытый исходный код.