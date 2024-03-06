Археологи воссоздали парадный шлем кочевников Алтая VI-III веков до н. э.

Археологи Института истории материальной культуры РАН провели реконструкцию парадного головного убора из курганного могильника Усть-Теплая на Северном Алтае.

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"Шлемовидные головные уборы носили и причерноморские скифы, и азиатские саки, и сибирские кочевники скифского времени. Однако форма верха и детали оформления таких головных уборов имели выраженную этническую специфику, различаясь у отдельных групп кочевого населения в разные периоды", - говорится в сообщении пресс-службы ИИМК РАН.

Части шлема, изготовленного из меха хищных и домашних животных, кожи и дерева, были обнаружены во время раскопок в 1996 году. В кургане №22, относящегося к Пазырыкской культуре конца VI - III веков до нашей эры, находилось захоронение 25-30 летнего мужчины и его конь. Туша животного, как и тело погребенного, была ориентирована головой на Юго-Восток.

Погребальный инвентарь представлен типичным набором предметов: керамическая посуда, позолоченная гривна, бронзовый кинжал в деревянных ножнах и железный нож, а также части парадного шлема, в том числе восемь бронзовых бляшек в виде орлов, покрытых золотой фольгой.

"Судя по остаткам бронзовой основы, бляхи были выполнены из бронзового листка в технике металлопластики. Деревянная фигурка копытного была плоской, но, вероятно, с приставной головкой с двумя козлиными рогами. Все орлы повернуты в одну сторону и обращены бронзовой основой вверх. В остатках головного убора зафиксированы щепки перекрытия", - сообщается в публикации.

Изучив аналогичные шлемы скифов Причерноморья и саков Центральной Азии ученые пришли к выводу, что головной убор из кургана № 22 Усть-Теплой имел войлочное навершие без деревянной детали и два ряда бляшек в виде орлов в лобной части. Боковая бляха с приставной головкой животного могла помещаться на головном уборе или располагаться рядом.

По мнению историков, находка парадного шлема на северо-западном форпосте Пазырыкской культуры представляет интерес для понимания территориальной, социальной и этнической структуры пазырыкского общества. Наличие социально престижных предметов: парадного головного убора, золоченой гривны, а также использование золота для оформления декоративных элементов указывают на высокий социальный статус погребенного на Северном Алтае мужчины.