Англичанин нашел в реке меч викинга в хорошем состоянии

Житель английского графства Оксфордшир Тревор Пенни в ноябре 2023 года нашел в реке Черуэлл ржавый меч. К марту 2024-го ученым удалось установить, что около 1200 лет назад это оружие принадлежало викингу, рассказал портал Oxford Mail.

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Пенни выловил меч из реки с помощью поискового магнита. Он рассказал, что меч стал самой старой вещью, найденной в этом округе с помощью «магнитной рыбалки». Кроме того, состояние меча оказалось на удивление хорошим.

Ученые подтвердили, что меч принадлежал викингу и использовался между 850 и 975 годами. В то время Англия была разделена между англосаксами и датскими викингами, и между двумя сторонами постоянно возникали стычки.

В 851 году датские викинги высадились недалеко от современного английского города Плимут, двинулись вверх по устью Темзы и разграбили Кентербери и Лондон. Однако они потерпели поражение от англосаксонских войск во главе с королем Уэссекса Этельвульфом. Его старший сын Этельстан Кентский атаковал флот викингов у побережья Сануиджа и захватил девять лодок викингов.

Пенни рассказал, что меч будет храниться в Оксфордских музейных службах и, возможно, будет выставлен на обозрение.