Россияне стали реже покупать технику Apple в честь 8 Марта

В этом году спрос на цифровые девайсы в последнюю неделю перед 8 Марта оказался выше, чем в прошлом году, а также перед 14 и 23 февраля этого года. При этом в рейтинг популярных товаров впервые не попала техника Apple, говорится в исследовании МТС, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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Так, рост продаж по сравнению с февральскими праздниками составил от 20 до 35%, а по сравнению с 8 Марта 2023 года продажи выросли на 38%. В целом покупатели стали чаще приобретать электронику к праздникам — с 1 февраля по 4 марта продажи увеличились на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидерами продаж к 8 Марта стали беспроводные наушники, а самой популярной моделью — Huawei Freebuds SE 2.

В список популярных товаров также вошли смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsung. В этой категории россияне стали реже дарить устройства от Apple — в отличие от прошлого года бренд не вошел в топ подарков.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта в ряде государств и стран мира. С 1975 года праздник отмечается государствами – членами ООН.