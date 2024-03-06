Появились «живые» фото планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Популярная бюджетная линейка планшетов Samsung Galaxy Tab S6 Lite готовится к обновлению.

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Фотографии новой версии уже слил в сеть корейский регулятор Safety Korea. И похоже, с точки зрения внешнего дизайна, изменений не предвидится – все тот же знакомый корпус и довольно широкие рамки экрана.

Зато внутри нас ждут приятные сюрпризы. Сердцем нового Galaxy Tab S6 Lite станет процессор Exynos 1280, а программной базой послужит новейший Android 14.

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По слухам, Samsung удалось даже немного снизить цену по сравнению с прошлогодним планшетом. Это значит, новинка будет еще более доступной, но при этом мощной и современной.

Ждем официального анонса от Samsung, чтобы выяснить все характеристики и дату появления Galaxy Tab S6 Lite 2024 на виртуальных и реальных полках магазинов.