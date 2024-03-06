Huawei выпустила 80-Вт беспроводную зарядку с воздушным охлаждением

Huawei начала продажи 80-Вт беспроводной зарядки с воздушным охлаждением
Любители беспроводных зарядок, внимание! Компания Huawei выпустила свою новейшую зарядку мощностью целых 80 Вт.
Она не только заряжает смартфон с невероятной скоростью, но и выглядит стильно. Благодаря продуманному дизайну теперь можно легко заряжать свой телефон и вертикально, и горизонтально, не теряя возможности комфортно просматривать видео или листать соцсети.
Вместе с новинкой можно забыть про перегрев – инновационная система воздушного охлаждения позаботится не только о самой зарядке, но и о вашем устройстве.
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Плюс, если случайно оставите ключи или монетки поблизости, зарядка моментально распознает посторонний предмет, оповестив вас о проблеме. Круто, правда?
Новая беспроводная зарядка от Huawei уже доступна на китайской версии JD.com.
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