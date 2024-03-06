Автономность Xiaomi 14 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro
На YouTube-канала TechDroider сравнили автономность Xiaomi 14 Ultra с его конкурентами: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 Pro. Испытание показало, что использование в Xiaomi 14 Ultra кремниево-углеродного аккумулятора положительно сказалось на времени автономной работы смартфона.
В ходе первого испытания на всех гаджетах в течение трёх часов была запущена игра в PUBG. Результаты выглядят так:
1. iPhone 15 Pro Max – сохранил 73% заряда;
2. Xiaomi 14 Ultra – 70%;
3. S24 Ultra и OnePlus 12 – 68%;
4. Xiaomi 14 Pro – 65%;
5. Pixel 8 Pro – 54%.
В ходе второго тестирования на всех смартфонах в течение трех часов воспроизводилось видео на YouTube в разрешении Full HD при 60 кадр/с. Итоги оказались следующими:
1. iPhone 15 Pro Max – 54%;
2. Xiaomi 14 Ultra – 52%;
3. Galaxy S24 Ultra – 50%;
4. OnePlus 12 – 45%;
5. Xiaomi 14 Pro – 44%;
6. Pixel 8 Pro – 29%.
Третье испытание заключалось в том, что в течении полутора часов был запущен тест Blue Busters UFO Test – в браузере Safari на iPhone 15 Pro Max и в Chrome на остальных смартфонах. Гаджеты продемонстрировали такие результаты:
1. iPhone 15 Pro Max – 46%;
2. Xiaomi 14 Ultra – 42%;
3. Galaxy S24 Ultra – 41%;
4. Xiaomi 14 Pro – 33%;
5. OnePlus 12 – 30%;
6. Google Pixel 8 – 7%.
Следующим испытанием было просмотр коротких роликов в соцсети в течении полутора часов. В ходе этого теста выбыл Pixel 8 Pro с итоговым результатом 8 часов 49 минут. Остальные смартфоны продемонстрировали следующий уровень заряда:
1. iPhone 15 Pro Max – 38%;
2. Galaxy S24 Ultra – 32%;
3. Xiaomi 14 Ultra – 31%;
4. Xiaomi 14 Pro – 21%;
5. OnePlus 12 – 18%.
При заключительном испытании на всех оставшихся смартфонах была запущена непрерывная запись видео. Полученные результаты автономности оказались следующими:
1. iPhone 15 Pro Max – 11 часов и 39 минут;
2. Xiaomi 14 Ultra – 11 часов 15 минут;
3. Galaxy S24 Ultra – 11 часов 2 минуты;
4. OnePlus 12 – 10 часов 59 минут;
5. Xiaomi 14 Pro – 10 часов 33 минуты;
6. Pixel 8 Pro – 8 часов 49 минут.