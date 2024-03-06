Автономность Xiaomi 14 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro

На YouTube-канала TechDroider сравнили автономность Xiaomi 14 Ultra с его конкурентами: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 Pro. Испытание показало, что использование в Xiaomi 14 Ultra кремниево-углеродного аккумулятора положительно сказалось на времени автономной работы смартфона.

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В ходе первого испытания на всех гаджетах в течение трёх часов была запущена игра в PUBG. Результаты выглядят так:

1. iPhone 15 Pro Max – сохранил 73% заряда;

2. Xiaomi 14 Ultra – 70%;

3. S24 Ultra и OnePlus 12 – 68%;

4. Xiaomi 14 Pro – 65%;

5. Pixel 8 Pro – 54%.

В ходе второго тестирования на всех смартфонах в течение трех часов воспроизводилось видео на YouTube в разрешении Full HD при 60 кадр/с. Итоги оказались следующими:

1. iPhone 15 Pro Max – 54%;

2. Xiaomi 14 Ultra – 52%;

3. Galaxy S24 Ultra – 50%;

4. OnePlus 12 – 45%;

5. Xiaomi 14 Pro – 44%;

6. Pixel 8 Pro – 29%.

Третье испытание заключалось в том, что в течении полутора часов был запущен тест Blue Busters UFO Test – в браузере Safari на iPhone 15 Pro Max и в Chrome на остальных смартфонах. Гаджеты продемонстрировали такие результаты:

1. iPhone 15 Pro Max – 46%;

2. Xiaomi 14 Ultra – 42%;

3. Galaxy S24 Ultra – 41%;

4. Xiaomi 14 Pro – 33%;

5. OnePlus 12 – 30%;

6. Google Pixel 8 – 7%.

Следующим испытанием было просмотр коротких роликов в соцсети в течении полутора часов. В ходе этого теста выбыл Pixel 8 Pro с итоговым результатом 8 часов 49 минут. Остальные смартфоны продемонстрировали следующий уровень заряда:

1. iPhone 15 Pro Max – 38%;

2. Galaxy S24 Ultra – 32%;

3. Xiaomi 14 Ultra – 31%;

4. Xiaomi 14 Pro – 21%;

5. OnePlus 12 – 18%.

При заключительном испытании на всех оставшихся смартфонах была запущена непрерывная запись видео. Полученные результаты автономности оказались следующими:

1. iPhone 15 Pro Max – 11 часов и 39 минут;

2. Xiaomi 14 Ultra – 11 часов 15 минут;

3. Galaxy S24 Ultra – 11 часов 2 минуты;

4. OnePlus 12 – 10 часов 59 минут;

5. Xiaomi 14 Pro – 10 часов 33 минуты;

6. Pixel 8 Pro – 8 часов 49 минут.