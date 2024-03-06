В OnePlus 13 сменится дизайн и появится новый тип сканера отпечатка пальцев

OnePlus 13 может стать настоящим глотком свежего воздуха: инсайдеры сообщают о новом дизайне и ультразвуковом сканере отпечатка пальцев.

© Ferra.ru

За последние несколько лет компания не особо баловала пользователей разнообразием: модели 10, 10T, 10R, 11, 11R, 12 и 12R очень похожи друг на друга.

Но, по словам Digital Chat Station, OnePlus 13 может изменить эту ситуацию: дизайн будет обновлен, а от «семейного» оформления камеры откажутся. В качестве процессора ожидается Snapdragon 8 Gen 4.

Интернет-источник также утверждает, что OnePlus 13 будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатка пальцев.

OnePlus уже несколько лет использует оптические сканеры под дисплеем, но ультразвуковая технология считается более совершенной.

Напомним, что OnePlus 12 был представлен в Китае в начале декабря, а затем в январе вышел на мировой рынок. Ожидается, что OnePlus 13 будет выпущен по схожей схеме.