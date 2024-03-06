NREE: морской лед может почти полностью растаять в Арктике в ближайшие два года

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что в ближайшие пару лет в Арктике могут появиться летние дни, когда море будет практически свободно ото льдов. Таким образом полярный регион из белого станет синим.

© Global Look Press

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Earth & Environment (NREE). Результаты экспертов предполагают, что первый день безо льда в Арктике может наступить более чем на 10 лет раньше предыдущих прогнозов. Безледный сезон не означает полное отсутствие льдов. Понятие подразумевает ситуацию, когда в арктическом регионе лед будет занимать менее 1 млн квадратных километров. К середине столетия Арктика, вероятно, увидит целый месяц без плавучего льда. Скорее всего этим месяцем станет сентябрь.

В конце столетия безледный сезон может длиться несколько месяцев в году, в зависимости от будущих сценариев парниковых выбросов. Если потепление будет идти быстрыми или средними темпами, то арктические моря могут перестать замерзать даже зимой. Сокращение морского льда оказывает существенное воздействие на арктических животных, выживание которых зависит от морского льда, включая тюленей и белых медведей. Кроме того, по мере нагревания океана исследователи обеспокоены тем, что чужеродная рыба может переместиться в Северный Ледовитый океан. Влияние этих инвазивных видов на местные экосистемы пока остается неясным.

Ученые отметили, что арктический морской лед остается устойчивым и быстро вернется, когда атмосфера остынет.