Создан новый метод очистки воды от токсичных «вечных химикатов»

Американские ученые из Рочестерского института в штате Нью-Йорк разработали новый электрохимический способ для очистки воды от пер- и полифторалкильные соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Catalysis (JOC).

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ПФАС — группа веществ, которые обладают высокой устойчивостью к разложению и могут оставаться в окружающей среде в течение длительного времени. Они используются в различных продуктах, таких как одежда, упаковка пищевых продуктов, пена для пожаротушения и другие.

ПФАС могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека и животных. Они способны накапливаться в почве, воде и живых организмах, вызывая различные проблемы со здоровьем, включая нарушения развития у младенцев и рак почек.

Исследователи сосредоточили свое внимание на перфтороктановом сульфонате (ПФОС), который некогда широко использовался для производства устойчивых к загрязнениям продуктов, но теперь запрещен в большинстве стран мира из-за его вреда для окружающей среды и здоровья человека.

Ученые создали нанокатализаторы, прикрепив наночастицы гидроксида лития к гидрофильной копировальной бумаге, что обеспечило дешевую подложку с большой площадью поверхности. С помощью готового катализатора они полностью обезвредили ПФОС, удалив из него фтор.

По словам специалистов, предложенный ими метод примерно в 100 раз дешевле очистки воды с помощью легированных бором алмазов.

Исследователи отметили, что эффективные технологии очистки среды от ПФАС позволят не отказываться полностью от этих веществ, поскольку их применение в промышленности приносит пользу. Поэтому вместо запрета необходимо найти способ сделать «вечные химикаты» разлагаемыми и безопасными.