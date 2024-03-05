Ученые нашли дешевый способ защитить редких морских черепах от рыболовных сетей

Британские ученые из Эксетерского университета предложили относительно дешевый способ защиты находящихся под угрозой исчезновения морских черепах от рыболовных сетей без ущерба для промысла. Исследование опубликовано в научном журнале Fisheries Research (FishRes).

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По словам специалистов, только в Средиземноморском бассейне ежегодно около 40 тыс. зеленых и головастых черепах встречают свой конец из-за случайного попадания в неводы (прилова).

Исследователи выяснили, что освещение сетей с помощью небольших фонарей значительно сокращает нежелательный черепаший прилов. Инженеры по охране окружающей среды разработали прототип такого устройства — долговечный светильник под названием NetLight. Напоминающий своей формой банан прибор легко крепится к веревкам сетей.

Испытания в водах Кипра показали, что сигнальные маяки NetLight снизили количество попавших в ловушку черепах на 42%. Также оказалось, что подсветка на 53% сократила прилов скатов, которые также находятся под угрозой исчезновения.