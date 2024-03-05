80% ящериц оказалось под угрозой из-за вырубки лесов

Международная группа ученых из США и Израиля выяснила, что вырубка лесов в сочетании с изменением климата негативно скажутся на 84% ящериц, населяющих североамериканский континент. По словам специалистов, аналогичные процессы могут затронуть рептилий и в других частях света. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

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Согласно анализу, к концу текущего столетия 18% видов ящериц столкнутся с сокращением численности в ближайшие 80 лет.

В отличие от млекопитающих, которые могут регулировать температуру тела разными способами, ящерицы и другие хладнокровные животные имеют ограниченные стратегии терморегуляции. Лазающие по деревьям ящерицы передвигаются по стволам, чтобы погреться на солнце. Но когда земля становится слишком горячей, они поднимаются выше или прячутся в тени.

Команда смоделировала условия жизни ящериц для разных климатических регионов Северной Америки. Они обнаружили, что потеря деревьев может сократить время активности ящериц в среднем на 34% к концу столетия.

Без деревьев пресмыкающимся животным пришлось бы прятаться под камнями или в пещерах, чтобы избежать перегрева. Влияние будет особенно заметно для видов, которые уже обитают в более теплых регионах, где будущее лето станет слишком жарким для пребывания на земле.

Как показали предыдущие изыскания, уже к 2080 году в Мексике до 54% популяции ящериц может вымереть из-за неспособности адаптироваться к быстрому нагреву планеты.