Ученые объяснили феномен Каспийского моря

В научном сообществе давно сложилось мнение о некой "особости" Каспийского моря. Не случайно оно периодически оказывается в эпицентре бурных споров.

Так, в 70-е годы прошлого века, когда уровень воды существенно снизился, планы по повороту на юг северных рек рассматривались даже в ЦК КПСС. У противников и сторонников этой идеи были свои аргументы. Одни утверждали, что другого варианта спасти море нет, другие, что колебание уровня - это естественный процесс и море "вернется". Время показало, что "естественники", скорей всего, были правы, что уровень действительно колеблется около некой средней величины.

Но в истории этого моря было несколько экстремальных ситуаций, когда разница между минимальным и максимальным уровнями достигала более 100 метров. Самое известное и масштабное повышение - Хвалынская трансгрессия - произошло 18-13 тысяч лет назад. И все эти тысячи лет уровень моря держался более чем на 50 метров выше современного. Почему? Ведь для этого требуется какой-то гигантский источник, который бы в таких масштабах постоянно пополнял море. Вот самая популярная версия: большой приток воды обеспечивало таяние гигантского Скандинавского ледника. Но у этой версии было несколько очевидных слабых мест.

Разобраться в этом феномене Каспия взялась большая группа ученых Института водных проблем РАН, Института географии РАН, Института физики атмосферы РАН, МГУ и Института океанологии РАН. Можно сказать, что она изучала Каспий вдоль и поперек. Проведены разные междисциплинарные исследования, построены модели, которые позволяют узнать, что и когда происходило в долгой истории Каспия. Ученые показали, что уровень моря, характерный для периода Хвалынской трансгрессии, мог поддерживаться, если приток воды был на 30-50% выше современного. За счет чего? Ученые дали ответ. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. Она препятствовала впитыванию воды в почву и испарению. В этих условиях даже пониженные по сравнению с современными атмосферные осадки могли сформировать речной сток на 40% больше современного. А значит, популярная гипотеза об экстремальном подъеме уровня Каспийского моря на 100 метров 18-13 тысяч лет назад ошибочна. Причина - не таяние ледника, а естественные изменения климата.

Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата. Авторы планируют продолжить исследования по реконструкции масштабных подъемов и падений уровня Каспийского моря в другие эпохи как отражения изменений климата.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в одном из ведущих научных журналов Hydrology and Earth System Sciences.