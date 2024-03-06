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Apple захватила еще один рынок электроники

Компания Apple оказалась почти единоличным игроком на рынке дорогих мониторов. Об этом сообщает издание TechRadar.

Apple захватила еще один рынок электроники
© globallookpress.com

Журналисты сослались на отчет компании TrendForce, специалисты которой оценили глобальный рынок мониторов. Аналитики отметили, что корпорация Apple захватила сегмент дорогих мониторов, имеющих разрешение 5К — ей принадлежит доля 90 процентов. Это еще один рынок, на котором американский IT-гигант стал лидером — ранее специалисты IDC рассказали, что Apple лидировала на рынке планшетов с долей 40,6 процента.

В материале говорится, что некоторые бренды тоже представили свои 5K-мониторы, однако они пользуются небольшим спросом из-за высокой стоимости. Ежемесячные поставки мониторов с высоким разрешением оценили в 20-30 тысяч единиц.

Также аналитики TrendForce рассказали, что поставки мониторов в 2023 году сократились на 7,3 процента. Объем поставок в 125 миллионов единиц оказался ниже допандемического уровня, что в немалой степени связано с нынешним глобальным экономическим кризисом. Однако в 2024 году специалисты предсказали рост рынка на 2 процента.

Ранее инсайдеры издания 91Mobiles рассказали, что новый смартфон серии Apple iPhone SE получит увеличенный дисплей и USB-C. Девайс, запланированный на 2025 год, также будет иметь одинарную камеру и Face ID с «монобровью».

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