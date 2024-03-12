Тайна минимума Маундера: почему Солнце было таким спокойным в 1600 годах

Солнце, как и любая другая звезда, проходит через разные циклы активности, но 1600 годы выделяются на фоне прочих. В конце XVII века Солнце на 30 лет впало в минимум Маундера: период минимальной активности, который долгое время оставался загадкой для ученых. Портал Popular Science рассказал, почему возник минимум Маундера.

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В прошлом году научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал работу, которая симулировала, как вращение звезд приводит к возникновению разных солнечных циклов. Оно влияет на магнитное поле звезд, зарождающееся из горячей плазмы, протекающей в ядре звезды. Ученые полагают, что т.н. период солнечного минимума, в том числе тот самый минимум Аундера, могут различаться от звезды к звезде.

Наблюдения за последние 50 лет указывают на один тренд: более активные звезды вращаются быстрее. А симуляции предоставляют физическое объяснение этого тренда и подтверждают существование связи между скоростью вращения и активностью солнечных циклов. Опыты показывают, что, чем быстрее вращается звезда, тем более активным и хаотичным становится магнитное поле, возникающее из-за движения горячей плазмы внутри звезды. Именно это и приводит к менее предсказуемым солнечным циклам, а также к снижению периодов бездействия, вроде минимума Маундера.

Сами ученые сравнивают молодые, быстро вращающиеся звезды с детьми: они бодрые, непредсказуемые, активные. Их сильные магнитные поля отражают безграничную энергию и порой хаотичное поведение детей. А старые, медленно вращающиеся звезды, генерируют гораздо меньшие магнитные поля и периодически впадают в периоды инертности. Они становятся все более частыми по мере того, как звезда стареет — прямо как пожилые люди, которым нужно почаще отдыхать в тишине и покое.

Для возникновения солнечного минимума звезда должна вращаться на скорости медленнее, чем один оборот за 10 дней. По крайней мере, на это намекают теоретические наблюдение. Эмпирические данные, собранные в результате наблюдений, показывают, что Солнце прошло примерно 27 солнечных минимумов за последние 11 000 лет.

Некоторые астрономы считают, что Солнце либо находится в минимуме прямо сейчас, либо медленно выходит из него. Пока нельзя сказать, можно ли назвать последний солнечный цикл минимумом Маундера. Предыдущий цикл, охвативший 2008-2019 годы, выдался особенно слабым: на Солнце было мало вспышек и какой бы то ни было другой активности. Для человечества это даже хорошо — крупные штормы и корональные выбросы массы способны повредить сети электроснабжения и спутники.