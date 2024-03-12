Атаки на беспроводные зарядники: что такое VoltSchemer

Команда ученых из Флоридского университета в США открыла принципиально новый инструмент для хакерских атак, который эксплуатирует уязвимости беспроводных зарядников для смартфонов. Портал makeusof.com рассказал, что мы знаем о VoltSchemer и как он работает.

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Что такое VoltSchemer

VoltSchemer — разновидность хакерской атаки, которая нацелена на беспроводные зарядные устройства для смартфонов. Идея в том, что взломщик может манипулировать телефоном, пока тот находится на зарядке. VoltSchemer позволяет совершать разные действия, но одно из самых опасных — это способность перегревать смартфон. Критический перегрев может привести к поломке устройства, потере информации или даже возгоранию.

Стоит отметить, что VoltSchemer придуман и изобретен учеными — не преступниками. На момент публикации научной работы, где описаны принципы работы инструмента, в реальном мире не произошло ни одного случая атаки при помощи VoltSchemer. Помимо этого, инструмент нуждается в специфической модификации блока питания; в нормальных обстоятельствах беспроводная зарядка никак не повредит ваш телефон.

Как работает VoltSchemer

VoltSchemer атакует зарядное устройство через специально модифицированную розетку. Инструмент способен изменить напряжение в электросети таким образом, чтобы создать помехи, которые могут повлиять на работу смартфона.

При помощи этого механизма ученые смогли добиться впечатляющих результатов. Например, они модифицировали розетку для передачи голосового сигнала, который попадает в чип микрофона мобильника через магнитное поле зарядного устройства. А это, в свою очередь, позволило исследователям передать на смартфон голосовые команды, не издавая слышимых для человека звуков.

Как VoltSchemer перегревает смартфоны

Одна из самых опасных функций VoltSchemer — это нарушение коммуникации между беспроводным зарядным устройством и смартфоном. Они постоянно обмениваются между собой информацией, чтобы процесс зарядки проходил корректно. Но ученые смогли заблокировать каналы коммуникации смартфона, параллельно отдав зарядке команд» на подачу энергии. Даже когда мобильник зарядился на все 100%, он не смог «сказать» зарядному устройству, что ему не нужно больше электричества.

В итоге постоянный приток энергии постепенно все сильнее нагревал смартфон — вплоть до 81 градуса Цельсия. Зарядное устройство продолжило подачу энергии даже после того, как телефон экстренно отключился из-за перегрева. Теоретически это создает риск возгорания или взрыва, т.к. батареи смартфонов могут не выдержать нагрузку.

Но хорошая новость в том, что какие-либо атаки при помощи VoltSchemer весьма маловероятны. Для того, чтобы использовать инструмент, необходимы модифицированные розетки: вероятность удаленной атаки мала, т.к. злоумышленнику нужно проникнуть в жилище жертвы и заменить все розетки на специальные.