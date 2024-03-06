Авторы «ВКонтакте» смогут выводить доходы с помощью СБП

Авторы социальной сети «ВКонтакте» смогут выводить свои доходы с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Контентмейкерам стала доступна возможность напрямую получать заработанные с помощью инструментов монетизации деньги. Платформой для таких переводов стал сервис VK Pay.

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Комиссия за перевод через СБП составит 0,1%. Это самый минимальный процент среди всех вариантов. Деньги будут зачислены на банковский счет сразу же. Для этого нужно войти в VK Pay, указать номер телефона, банк для зачисления денежных средств и подтвердить транзакцию при помощи кода из СМС. Директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов отметил, что теперь авторам контента не придется привязывать банковские карты.

Система быстрых платежей стала привычным способом для переводов. Поэтому нам было важно сделать этот инструмент доступным для авторов «ВКонтакте». Теперь не нужно привязывать банковскую карту или запоминать данные — достаточно номера телефона. Но главное, это сниженная комиссия и возможность за счет нее увеличить свой доход, — пояснил Смирнов.

Приложение «VK Знакомства», созданное социальной сетью «ВКонтакте», ранее начало работать в Белоруссии, с помощью него местные жители смогут найти себе пару. Сейчас сервис доступен для устройств iOS, в ближайшее время также появится версия для Android. До этого отдельным дейтинг-приложением можно было воспользоваться только на территории России.