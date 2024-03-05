Названы причины зеленых закатов после сильных извержений вулканов

Немецкие физики выяснили, почему после мощного извержения вулкана могут наблюдаться так называемые зеленые «вулканические» закаты, взяв за основу пробуждение Кракатау в Индонезии в 1883 году. Об этом пишет Naked-Science.ru.

В результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году в небо поднялся 28-километровый столб раскаленных газов и пепла. Извержение сопровождалось взрывами, которые были слышны за несколько тысяч километров от эпицентра, и вызвало цунами высотой до 36 метров. Взрывная волна семь раз облетела земной шар.

После столь мощного извержения в разных частях мира стали фиксироваться зеленые закаты, которые еще называют «вулканическими». В частности, такое явление было зафиксировано в отчетах Лондонского королевского общества.

Группа немецких физиков под руководством Кристиана фон Савиньи (Christian von Savigny) из Грайфсвальдского университета попыталась выяснить, что стало причиной такого интересного явления, смоделировав событие августа 1883 года.

После чего с помощью программы SCIATRAN ученые выяснили параметры твердых частиц, при которых появляются зеленые закаты. По их данным, для того, чтобы закат стал из красного зеленым, необходимо, чтобы размер частиц сульфатного аэрозоля в стратосфере был от 500 до 700 нанометров. Именно такой диапазон размеров связан с наиболее выраженным аномальным рассеиванием длины волны зеленого спектра.

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Также аэрозольная оптическая толщина, параметр, который применяется для оценки ослабления солнечной радиации аэрозолем, должна равняться значению 0,2–0,3, а общее значение столба стратосферного озона должно составлять 400 единиц Добсона.

«Кроме того, необходим конкретный диапазон так называемого зенитного угла Солнца — от 91 до 98 градусов. Высота солнца над горизонтом определяется зенитным углом — это угол между солнечным лучом и вертикалью», - отметили ученые.

Такое физическое явление на Земле достаточно редкое. Изучение ледяных кернов, которые сохранили свидетельства вулканических извержений, показало, что пробуждения вулканов, способные вызвать зеленые закаты, происходят примерно раз в столетие.

Ранее ученые Гарвардского университета назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества. Согласно публикации в американском журнале Science, сильное извержение вулкана погрузило Европу, Ближний Восток и часть Азии в сумерки на 18 месяцев.