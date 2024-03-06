Apple запретит пользоваться сторонними магазинами приложений за пределами ЕС

На сайте Apple появились уточнения условий использования альтернативных магазинов приложений в iOS 17.4 и выше. Нововведение будет работать только у пользователей Apple ID, зарегистрированных в одной из стран ЕС, и только при пребывании на территории этого региона, сообщает портал 9to5Mac.

Пользователи смогут пользоваться сторонними магазинами приложений во время кратковременных поездок за пределы ЕС, но при длительном отсутствии в Европе функция будет отключена до возвращения. Также не будет возможности обновлять приложения через альтернативные источники.

Для определения местоположения смартфон регулярно запрашивает данные с GPS-устройства. Отмечается, что данные о геолокации не отправляются на серверы Apple.

В начале марта Apple выпустила iOS 17.4, в которой для жителей и гостей Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Германии, Греции, Испании, Ирландии и еще 18 других стран стали доступны альтернативные магазины приложений, позволяющие их установку в обход App Store. Обновленная операционная система также разрешает установку игровых стриминговых сервисов.