Миссия «Юнона» измерила производство кислорода на спутнике Европа

Аппарат NASA «Галилео» измерил выработку кислорода на спутнике Юпитера Европа. Он производит 1000 тонн кислорода каждые 24 часа, и этого достаточно, чтобы поддерживать дыхание миллиона людей в течение дня, передает Nature Astronomy.

К выводу пришла команда ученых из миссии НАСА «Юнона».

Данные удалось получить с помощью прибора JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) на борту «Юноны», который измерял выделение газов на поверхности спутника. Согласно результатам анализа, количество вырабатываемого кислорода составляет около 12 кг/с. Оценку дали по регистрации частиц атомарного водорода.

По мнению ученых, часть вырабатываемого таким образом кислорода может попасть в подземный океан спутника в качестве возможного источника метаболической энергии.

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Европа является четвертым по величине из 95 известных спутников Юпитера и самой маленькой из четырех галилеевых спутников.

Ранее журнал Live Science сообщил, что отправить на Марс можно будет маленьких животных. Речь идет о мышах, жителях морских глубин, а также насекомых, отметило издание.