Dell выпустила профессиональный изогнутый IPS-монитор

Компания Dell анонсировала новый изогнутый IPS-монитор Dell 40 5K120 HDR U4025QW. Устройство поддерживает несколько функций, ориентированных для профессиональных пользователей.

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Особенности

Dell 40 5K120 HDR U4025QW оснащён 40-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 5120×2160 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 99% охвате цветовых пространств DCI-P3 и Display P3. Контрастность составляет 2000:1, яркость – 300 нит. Также стоит отметить поддержку HDR-контента и сертификацию TÜV Rheinland.

Из коммуникаций на задней панели имеются HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4, разъём Ethernet (2,5 ГБит/с) и четыре коннектора USB Type-A. Спереди имеются один USB Type-A и два Type-C. Монитор совместим с несколькими операционными системами, включая Windows и macOS.

Сроки выхода, цена

Продажи Dell 40″ 5K120 HDR U4025QW стартуют с сегодняшнего дня. Стоимость монитора в США составляет $1919. В Европе новинка доступна по цене €1807.