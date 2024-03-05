ИИ рекомендовал человечеству не контактировать с инопланетянами

Искусственный интеллект предостерег людей от установления контакта с инопланетянами. Так, группа ученых из университетов Китая, Соединенных Штатов и ЮАР разработали нейросеть CosmoAgent и попросили ее смоделировать ситуации, при которых человечество находит внеземную цивилизацию.

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CosmoAgent смоделировал несколько ситуаций, но каждая из них говорила, что инопланетяне будут настроены враждебно и попытаются уничтожить человечество, пишет сайт kp.ru.

Причем всегда в понимании ИИ инопланетяне — более развитая цивилизация, особенно в военной области.