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Samsung представит новые недорогие смартфоны линейки Galaxy A уже 11 марта

Samsung официально подтвердила, что 11 марта в Индии представит новую линейку смартфонов Galaxy A.

Названа дата презентации недорогих смартфонов Samsung Galaxy A
© Ferra.ru

Хотя компания не назвала модели устройств, которые будут анонсированы, вероятнее всего, это будут Galaxy A55 и Galaxy A35. Тизер, который сейчас демонстрируется в приложении Samsung Shop в Индии, вероятнее всего, показывает именно Galaxy A55.

Оба смартфона уже успели «засветиться» в различных утечках. Чего же нам стоит ожидать?

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Samsung Galaxy A55, по слухам, будет оснащен:

  • 6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц
  • процессором Exynos 1480
  • 6/8 ГБ оперативной памяти
  • 128/256 ГБ встроенной памяти
  • основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS)
  • 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой
  • 5-мегапиксельной макрокамерой
  • 32-мегапиксельной фронтальной камерой
  • аккумулятором емкостью 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой
  • защитой от воды и пыли по стандарту IP67
  • операционной системой Android 14 с интерфейсом One UI 6.0

Samsung Galaxy A35, вероятнее всего, получит:

  • 6.5-дюймовый Super AMOLED дисплей FullHD+ с частотой обновления 120 Гц
  • процессор Exynos 1380
  • 6/8 ГБ оперативной памяти
  • 128/256 ГБ встроенной памяти
  • основную камеру на 50 Мп с OIS
  • 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру
  • 2-мегапиксельную макрокамеру
  • 13-мегапиксельную фронтальную камеру
  • аккумулятор емкостью 5000 мАч с 15-ваттной зарядкой
  • защиту от воды и пыли IP67
  • операционную систему Android 14 с интерфейсом One UI 6.0
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