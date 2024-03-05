Названа дата презентации недорогих смартфонов Samsung Galaxy A

Samsung официально подтвердила, что 11 марта в Индии представит новую линейку смартфонов Galaxy A.

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Хотя компания не назвала модели устройств, которые будут анонсированы, вероятнее всего, это будут Galaxy A55 и Galaxy A35. Тизер, который сейчас демонстрируется в приложении Samsung Shop в Индии, вероятнее всего, показывает именно Galaxy A55.

Оба смартфона уже успели «засветиться» в различных утечках. Чего же нам стоит ожидать?

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Samsung Galaxy A55, по слухам, будет оснащен:

6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц

процессором Exynos 1480

6/8 ГБ оперативной памяти

128/256 ГБ встроенной памяти

основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS)

12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой

5-мегапиксельной макрокамерой

32-мегапиксельной фронтальной камерой

аккумулятором емкостью 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой

защитой от воды и пыли по стандарту IP67

операционной системой Android 14 с интерфейсом One UI 6.0

Samsung Galaxy A35, вероятнее всего, получит: